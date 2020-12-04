Снайпер оккупантов РФ ранил украинского воина в зоне ООС

На Донбассе в районе Луганского украинский военнослужащий получил ранение в результате выстрела вражеского снайпера.

Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, в 10:46 в районе н.п. Луганское (Светлодарск) вследствие огня снайпера получил ранение один украинский военнослужащий. Сейчас он находится в лечебном учреждении, его состояние стабильное", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что уже было направлено письменное уведомление о событии в СММ ОБСЕ. Также Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) осуществляет меры по верификации события.

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