Средства на поддержку бизнеса будут выплачивать из Фонда по борьбе с COVID-19, - нардеп "Голоса" Васильченко

Средства на поддержку бизнеса в связи с введением карантина планируют выплачивать из Фонда по борьбе с коронавирусом.

Об этом рассказала в комментарии журналистам нардеп "Голоса" Галина Васильченко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Предполагается выплата этих средств из ковидного фонда. По нашей информации, из ковидного фонда не использованы по состоянию на сейчас 25 млрд грн", - сказала Васильченко.

Нардеп отметила, что опасается, сможет ли за три недели до Нового года правительство осуществить эти выплаты предпринимателям.

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