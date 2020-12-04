Задержан мужчина, разгуливавший улицами Попасной с гранатой и запалом, - Госпогранслужба. ФОТО

Вчера, 3 декабря, в Попасной на Луганщине оперативные сотрудники Госпогранслужбы задержали мужчину, который попал в поле зрения сотрудников Главного оперативно-розыскного подразделения Луганского пограничного отряда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Оперативникам поступила информация о возможной причастности жителя города к незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Подозрения правоохранителей оказались обоснованными. Пограничники с сотрудниками Нацполиции остановили данного человека на одной из улиц города для проверки. В одном из карманов куртки правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство из осколочной гранаты (боеприпас к гранатомету ВОГ-17) с запалом УЗРГМ (унифицированный запал ручной гранаты модернизированны. - Ред).

Опасные предметы изъяли сотрудники Национальной полиции для проведения необходимых экспертиз. Откуда задержанный взял данный предмет и как собирался его использовать, он будет объяснять уже во время проведения следственных действий, поскольку по данному факту начато уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

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