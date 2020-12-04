Парламент вернул уголовную ответственность за ложь в декларациях. ВИДЕО

Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за декларирование недостоверных данных и непредставление декларации, в частности введя ограничение свободы на срок до двух лет, если задекларированные сведения отличаются от достоверных на сумму более 4 тысяч прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, советующий законопроект № 4460-д поддержали за основу 287 и 289 в целом народных депутатов на пленарном заседании в пятницу.

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Указанным законопроектом предлагается внести изменения в ст.1726 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП), которые уточняют субъектов данного правонарушения.

Также указанные изменения позволяют накладывать административные взыскания по этой статье в случае, когда сведения в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, будут отличаться от достоверных на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а не от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, как указано в действующей редакции.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.