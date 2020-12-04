Минобороны планировало купить САУ "Дана" по 1,29 млн евро, хотя в 2018-м их предлагали по 812 тыс. евро: открыто дело по статье "госизмена", - нардеп "ЕС" Забродский

В рамках данного уголовного производства уже прошли обыски в Укрспецэкспорте.

Об этом сообщил нардеп "Европейской Солидарности" Михаил Забродский, передает Цензор.НЕТ.

"Жизнь сама продолжает предлагать темы для обсуждения. И снова одним из важных является вопрос закупки САУ Дана-М2. Сразу отмечу для специалистов по измерению длины ствола в калибрах и экспертов по уровню подготовки курсантов-артилеристов советского разлива - речь сейчас не о технических преимуществах чешской САУ и не об артиллерии, как роде войск вообще. Сегодняшняя тема - признаки банальной коррупции при попытке заполучить такой вкусный чешский контракт.

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На прошлой неделе мы много говорили о фактическом срыве программы развития отечественной артиллерии. Всем хорошо известно о том, как по непонятным причинам все средства, выделенные на закупку артсистем, планировалось направить на сомнительный контракт по закупке Дана-М2 по цене 1,29 миллиона евро за единицу.

Именно в цене и кроется самая интересная изюминка этой проблемной сделки. Еще два года назад, в 2018-м, чешская вооруженная компания Excaliburarmy предлагала эти САУ за 812 000 евро! Судя по всему торговля шла не очень. Несколько стран закупили определенное количество единиц. И, о чудо! Появляется перспектива украинского контракта на 26 единиц. И цена САУ, которая наиболее успешно за последние годы продается именно на постсоветском пространстве (играет роль калибр!), взлетает в полтора раза!

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Ниже приведен документ - коммерческое предложение чешской компании от 2018 года. Пусть никого не смущает наименование Дана М1-М, речь идет именно о Дана М2, тот же самый образец. Но экспортировалась в другие страны все эти годы именно Дана М1-М и только она теоретически может быть закуплена в соответствии с 345 Постановлением Кабмина Украины.

Что это может означать? А не родилась ли Дана М2 именно под перспективу контракта с Украиной, с целью как бы объяснить рост цены в 1,5 раза? И какие еще вопрос могут возникнуть во время детального рассмотрения этой сделки?...

Ответная реакция правоохранительных органов не заставила себя долго ждать. В конце ноября СБУ открыла уголовное производство по указанным фактам, по статье 111 УК Украины - государственная измена! Ну а недавние обыски в Укрспецэкспорте - яркое подтверждение активных следственных действий по этому производству.

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Уверен, что в стороне данного вопроса не останется и наш Комитет ВР Украины, который в очередной раз не согласовав изменение в ГОЗ относительно сомнительной сделки, и продемонстрировал принципиальную позицию относительно попыток нагреть руки на обеспечении обороноспособности государства", - заявил Забродский.

Ранее "слуга народа" Копытин заявил, что Комитет по обороне не поддержит предложение Минобороны о закупке САУ "Дана" у Чехии. Он пояснил такое решение следующим образом: "Цена закупки - очень высокая. Вызывает удивление, что Минобороны снова возвращается к данному проекту, который уже не раз был отклонен".

Напомним, подробно о ситуации с закупкой гаубиц "Дана" писал в своей статье главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов: "Украина не делает выводов из войны в Карабахе: Минобороны заключило контракт на закупку устаревших гаубиц "Дана" калибра 152 мм вместо орудий по стандартам НАТО".





