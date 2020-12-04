Приговор первой инстанции по делу генерала Назарова обоснован, просим оставить в силе, - прокурор Крым

В Днепровском апелляционном суде завершились дебаты по делу генерала Виктора Назарова, которого Павлоградский горрайсуд признал виновным в служебной халатности, вследствие которой был сбит военный самолет ИЛ-76 в 2014 году и погибли 49 военнослужащих.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал прокурор Максим Крым, поддерживающий публичное обвинение в этом процессе.

По его словам, сторона обвинения просила суд отказать в удовлетворении апелляционной жалобы и оставить приговор в силе. После чего в репликах выступили потерпевшие, их представитель и сторона защиты.

"Защита считает Назарова невиновным, просит отменить приговор и закрыть дело. Мы считаем, что приговор суда первой инстанции по делу генерала Назарова законный и обоснованный. Он подтверждается рядом допустимых доказательств, исследованных в суде, как первой инстанции, так и апелляционной. И просим суд оставить его в силе", - подчеркнул прокурор.

Финальное заседание по этому делу состоится 9 декабря в 10.30. Назарову будет предоставлено последнее слово, после чего суд удалится в совещательную комнату для вынесения решения.

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Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

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14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.