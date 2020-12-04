Никаких выстрелов у границы с РФ не фиксировалось, - Госпогранслужба о заявлении ФСБ о попытке прорыва из Украины троих неизвестных
Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, комментируя заявление ФСБ РФ о якобы перестрелке на границе с Украиной в районе Белгородской и Воронежской областей, которая якобы произошла 4 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"С появлением в СМИ сообщений со ссылкой на пограничную службу ФСБ РФ о событии, которое якобы имело место на границе с Украиной, мы немедленно начали проверку. В то же время около 11:00 поступило официальное сообщение от сопредельной стороны о том, что якобы событие имело место на границе с Украиной, и они отмечают, что это произошло около полуночи по московскому времени", - сказал представитель ГПАУ.
Демченко отметил, что пограничные наряды Госпогранслужбы не фиксировали никаких выстрелов у границы с Россией.
Кроме того, по его словам, российская сторона до этого не информировала украинскую сторону о каких-либо нестандартных ситуациях на общем участке границы.
"В настоящее время дополнительно проверяются все участки местности, в том числе то направление, о котором говорит российская сторона", - отметил Демченко.
Также, добавил он, об этом сотрудники ГПСУ сообщили во взаимодействующие органы.
"Скорее всего, сегодня состоится погранично-представительская встреча для того, чтобы россияне могли сообщить все обстоятельства, которые они указали в письме", - подытожил пресс-секретарь ГПАУ.