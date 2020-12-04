Машину журналистки "Радио Свобода" поджег полицейский по заказу контрабандиста, - СБУ

Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении заказчика и организатора поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук во Львове. Материалы дела направлены в суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как установило следствие органов безопасности, организатором преступления был работник Франковского отдела полиции ГУ Нацполиции во Львовской области. Он действовал по заказу жителя Львова, который подозревается в организации масштабных контрабандных схем. Полицейский подобрал исполнителя, передал ему деньги за "работу" и предоставил необходимую информацию об автомобиле журналистки. В ночь на 30 января 2020 мужчина совершил поджог транспортного средства.

В ходе расследования следователи СБУ установили, что заказчик поджога автомобиля журналистки ранее неоднократно "сотрудничал" с исполнителем для осуществления аналогичных преступлений.

Сейчас в суд направлен обвинительный акт в отношении двух фигурантов производства, которых обвиняют в организации поджога автомобиля журналистки, в связи с осуществлением профессиональной деятельности. Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 347-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, поджог авто журналистки произошел в ночь на 30 января 2020 на ул. Кубийовича во Львове.

6 февраля полиции удалось задержать подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки Галины Терещук. Задержанному — 19 лет, он уроженец Молдовы. По версии следствия, после поджога он попытался скрыть внешность и сбежал в Одессу.

17 августа Служба безопасности Украины разоблачила во Львове бывшего сотрудника Национальной полиции, который, по версии следствия, в январе этого года организовал поджог автомобиля журналистки "Радио Свобода".

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