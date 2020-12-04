Принятие закона об ответственности за ложь в декларациях не выводит Украину из конституционного кризиса, - Разумков

Спикер Верховной Рады считает, что восстановление ответственности за внесение недостоверной информации в электронном декларировании не решает конституционный кризис.

Об этом он сказал во время брифинга в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Из конституционного кризиса мы не сможем выйти этим законом. По большому счету, есть три позиции, которые надо нам решить. Первая - это восстановление ответственности, и мы сегодня это сделали. Втоая - это создание условий нормальной работы НАПК с учетом позиции, которые были отражены в решении Конституционного Суда. Третий вопрос - это создание баланса в различных вертикалях власти и прогнозируемость решений", - сказал Разумков.

Напомним, сегодня Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.

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