13-летнего мальчика на Сумщине госпитализировали с подозрением на опасное инфекционное заболевание туляремию, - ЦОЗ

У 13-летнего мальчика в Сумской области обнаружили подозрение на туляремию. Сейчас местная служба по правам потребителей принимает меры, чтобы не допустить распространения болезни в регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ в Facebook.

"Это особо опасное инфекционное заболевание, передающееся от животных к людям. Если больному не оказать вовремя медицинскую помощь, возможны серьезные осложнения или смерть", - сказано в сообщении.

По сообщению ГУ "Сумской ОЛЦ МЗ Украины", в Сумской области 13-летнему мальчику установлено подозрение на диагноз "туляремия".

"14.11.2020 у пострадавшего появились боли в горле, увеличились лимфатические узлы, а также повысилась температура до 39°С. В тот же день он обратился за медицинской помощью, а 16.11.2020 г. был госпитализирован в инфекционное отделение", - говорится в сообщении.

Специалисты лабораторного центра начали эпидемиологическое расследование для выяснения условий и причин появления заболевания. А также задействуют весь комплекс необходимых противоэпидемических и профилактических мероприятий.

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В ведомстве напомнили, что туляремия - это острая инфекционная болезнь, которой могут заболеть и люди, и животные.

Возбудитель туляремии - бактерия Francisella tularensis. Основной источник инфекции для человека - ондатры, крысы, мыши, суслики, зайцы.

Переносчики инфекции - иксодовые и гамазовые клещи, блохи, слепни, комары, москиты и др.

Человек инфицируется при контакте с больными животными, от укуса переносчика, употребления зараженных продуктов и воды и даже через дыхательные пути (например, во время обработки зараженных зерновых продуктов, фуража).

Основные симптомы туляремии: увеличение лимфоузлов, повышение температуры тела до 38-40 °С; сильная головная боль, общая слабость, головокружение, нарушение сознания; боль в мышцах; тошнота, рвота, покраснение лица и глаз, сыпь, которая на 8-12-й день болезни шелушится и может привести к пигментации кожи.

Лечение проводят только в условиях стационара. Пациентам назначают антибактериальную терапию.

"Ни в коем случае не занимайтесь самолечением!" - отметили в ведомстве.

Для профилактики туляремии у человека используют живую туляремийную вакцину (Эльберта - Гайского). Ревакцинацию осуществляют по показаниям через пять лет (домашних животных не вакцинируют).

Профилактика заболевания в эндемичных районах сводится к борьбе с грызунами.