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Рада приняла закон, позволяющий получить ускоренный доступ к вакцине от COVID-19

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Рада приняла закон, позволяющий получить ускоренный доступ к вакцине от COVID-19
Верховная Рада одобрила за основу и в целом законопроект, который дает возможность ускорить доступ к вакцине от COVID-19. Речь идет о законопроекте №4314.

За документ проголосовали 270 парламентариев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Закон дает возможность сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против COVID-19.

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Документ будет действовать в течение периода карантина, установленного Кабинетом министров из-за пандемии коронавируса.

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