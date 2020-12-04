Рада приняла закон, позволяющий получить ускоренный доступ к вакцине от COVID-19
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Верховная Рада одобрила за основу и в целом законопроект, который дает возможность ускорить доступ к вакцине от COVID-19. Речь идет о законопроекте №4314.
За документ проголосовали 270 парламентариев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Закон дает возможность сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против COVID-19.
Документ будет действовать в течение периода карантина, установленного Кабинетом министров из-за пандемии коронавируса.