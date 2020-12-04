Разумков об увольнении Степанова: "Сегодня оставить министерство без руководителя - не вариант"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что сегодня нельзя увольнять министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом сказал Разумков сказал во время брифинга, отвечая на вопрос, актуальна ли сей час отставка Степанова, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я не видел пока документов из Кабинета Министров или представление премьер-министра об увольнении господина Степанова. Также я не слышал о его отставке. Я думаю, что надо будет выходить сбалансировано, потому что сегодня оставить министерство без руководителя - это точно не вариант", - сказал Разумков.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не подтвердил слухи о возможном увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Арахамия о возможной отставке Степанова: "Коней на переправе ни в коем случае менять нельзя"

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов ранее заявил, что не собирается обращать внимание на разговоры о его отставке.

"Я считаю, что нам точно есть чем заниматься. У нас есть конкретные результаты по борьбе с эпидемией и всей пандемией. Да, мы видим и говорим максимально открыто и честно о проблемах, которые есть, и путях их преодоления", – считает Степанов.