Разумков об увольнении Степанова: "Сегодня оставить министерство без руководителя - не вариант"
Об этом сказал Разумков сказал во время брифинга, отвечая на вопрос, актуальна ли сей час отставка Степанова, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я не видел пока документов из Кабинета Министров или представление премьер-министра об увольнении господина Степанова. Также я не слышал о его отставке. Я думаю, что надо будет выходить сбалансировано, потому что сегодня оставить министерство без руководителя - это точно не вариант", - сказал Разумков.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не подтвердил слухи о возможном увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.
В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов ранее заявил, что не собирается обращать внимание на разговоры о его отставке.
"Я считаю, что нам точно есть чем заниматься. У нас есть конкретные результаты по борьбе с эпидемией и всей пандемией. Да, мы видим и говорим максимально открыто и честно о проблемах, которые есть, и путях их преодоления", – считает Степанов.