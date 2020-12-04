Выявлена межрегиональная сеть агитаторов, призывавших к сепаратизму и захвату власти, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила в Днепре, Черкассах и Сумской области межрегиональную сеть агитаторов, которые распространяли через интернет призывы, представляющие угрозу государственной безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Согласно обнародованным данным, в настоящее время в Днепропетровской области сотрудниками СБУ в рамках уголовного производства исследуются факты возможной причастности руководителя двух общественных объединений к размещению на страницах одной из соцсетей материалов по свержению конституционного строя и призывов к созданию так называемых "специальных территориальных общин народовластия".

Кроме этого, киберспециалисты СБУ установили жителей Черкасс и Роменского района Сумской области, которые на персональных страницах запрещенных в Украине соцсетей размещали материалы по изменению государственной границы и призывали к захвату государственной власти. Следователи органов безопасности задокументировали, что указанные материалы последние получали из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований.

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Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.







