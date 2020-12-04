Оккупанты с начала суток дважды нарушали режим прекращения огня, ранен украинский воин, - Минобороны
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Российско-оккупационные войска с начала суток дважды нарушали режим "тишины" на Донбассе, снайпер РФ ранил украинского воина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
По состоянию на 12:00 оссийско-оккупационные войска использовали запрещенные артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы, осуществив обстрел позиций украинских воинов вблизи населенного пункта Водяное.
Кроме того, около 11:00, противник вел огонь из снайперского оружия вблизи Луганского.
К сожалению, в результате вражеского снайперского огня, один украинский военный получил ранения. Его оперативно эвакуировали в лечебное учреждение и предоставляют всю необходимую медицинскую помощь.
О применении вооруженными формированиями Российской Федерации запрещенных образцов тяжелого вооружения было сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.