Нацкорпус идет пикетировать Офис Президента: будут требовать увольнения Татарова, Ермака и Венедиктовой
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Нацкорпус требует увольнения замглавы ОП Олега Татарова, главы ОП Андрея Ермака, Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
Ранее активист "Автомайдана" Гриценко призывал прийти на протест против коррупции под ОП 9 декабря.
Также об акции протеста в 18:30 9 декабря под ОП против бездействия Зеленского в скандале с Татаровым объявил экс-нардеп Соболев.
Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.
По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.
Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.
Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.
2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.
Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".