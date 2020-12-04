Назначен новый руководитель полиции Харьковской области. ФОТО

Полицию Харьковщины возглавил полковник Андрей Рубель. Нового руководителя регионального ведомства представили сегодня государственный секретарь МВД Алексей Тахтай и председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Сегодня, 4 декабря, в Харькове руководство МВД и Нацполиции представило личному составу нового начальника ГУНП в Харьковской области. Полковник полиции Андрей Рубель до этого работал заместителем начальника Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

Также пресс-служба подчеркивает, что кандидатура Рубеля была согласована по предложению руководства НПУ.

Представляя нового начальника ГУНП в Харьковской области, председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко отметил, что главным приоритетом в работе полиции является доверие граждан. Поэтому руководитель полиции региона должен соответственно организовать работу подчиненных.

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Андрей Рубель начал службу в органах внутренних дел с оперуполномоченного отдела уголовного розыска Соломенского районного управления Киева. В период с 2005 по 2020 годы работал на различных должностях в полиции Киева и Киевской области, в ГУБОП МВД Украины, Департаменте уголовного розыска, внутренней безопасности, стратегических расследований Национальной полиции Украины, руководил работой полиции Закарпатской области.