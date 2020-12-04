"Карантин выходного дня не до конца себя оправдал", - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что карантин выходного дня не до конца себя оправдал, добавив, что это его личное мнение.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН" об этом Разумков заявил во время брифинга в парламенте.

По словам спикера парламента, за карантин выходного дня был ответственным не только министр здравоохранения, но и весь Кабмин.

"Мы действительно видим, как мне кажется, это мое личное мнение, я могу ошибаться, что карантин выходного дня не до конца себя оправдал. Мы видим это по результатам заболеваемости и количеству заболеваний в сутки", - подчеркнул Разумков.

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