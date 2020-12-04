Главная елка Киева будет искусственной, мы сделали ее абсолютно необычной, - КГГА

Места, в которых в этом году будут проходить празднования Нового Года и Рождества в Киеве, будут оформлены в трех разных тематиках

Елка, которую установят на Софийской площади в Киеве в рамках празднований Нового Года и Рождества Христова, в этом году будет искусственной. Об этом заявила директор департамента культуры Киевской городской государственной администрации Диана Попова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В этом году у нас абсолютно другой формат к елке. Елка в этом году будет искусственной, потому что действительно этот год необычный, и мы прислушиваемся ко всей вашей критике. Посмотрим, сколько ее будет в этом году, потому что мы сделали абсолютно непривычную для нас елку, оформили ее необычно, но надеемся, что это принесет нам счастье и сказку в следующем году", - сказала Попова.

Основатель проекта Folk Ukraine, организатор новогодних и рождественских празднований на Софийской и Контрактовой площадях Игорь Добруцкий отметил, что локации, на которых в этом году будут проходить празднования Нового Года и Рождества в столице, будут оформлены в трех разных тематиках.

"Первая наша локация - это София, елка 31 метр и тематика "Волшебный лес", - сообщил Добруцкий.

По его словам, также впервые будет установлена "главная елка города Киева". Елка высотой 20 метров будет расположена под Аркой дружбы народов. Название тематики в этой локации - "Хрустальный дворец".

"Все оформление самой елки, пешеходного моста, всех дорожек, которые ведут к Арке дружбы народов, будет в хрустальном стиле, она будет в "холодных" цветах", - пояснил Добруций.

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Основатель проекта Folk Ukraine рассказал, что третья елка высотой 18 метров будет установлена на Контрактовой площади и оформлена в тематике Петриковской росписи.

"Вы увидите все росписи тарелок, которые делали лучшие мастера с Днепра. Мы их получили, и они будут на елке. Она также будет оформлена яблоками, орехами. Такая будет традиционная украинская елка", - подчеркнул Добруцкий.

Он указал, что засвечивание главной елки страны пройдет 19 декабря в 19:00.

"Из-за того, что у нас елка тематическая, городской голова будет засвечивать сначала рождественскую звезду в 19:00, а уже только после нее будет засвечивание главной елки. И все елки, которые по городу будут засвечиваться, это однозначно в 19.00", - указал Добруцкий.

В то же время директор департамента культуры КГГА добавила, что все десять районов Киева готовятся засвечивать елки в парках или возле районных администраций.