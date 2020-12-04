Легковушка столкнулась с зерновозом на Николаевщине: двое погибших. ФОТО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По данным ведомства, 4 декабря в 8:22 по экстренному номеру "101" поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 79 км трассы М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" возле с. Красное в Березанском районе области.
Выяснилось, что произошло столкновение грузового автомобиля "Volvo FN" (зерновоз) и легкового автомобиля седан "Mercedes-Benz".
"Водитель легковушки от полученных травм погиб на месте, спасатели с помощью спецоборудования освободили тело погибшего мужчины и пострадавшую пассажирку. В карете скорой медицинской помощи, во время следования в лечебное учреждение, женщина умерла. Водитель грузовика не пострадал", - сказано в сообщении.
Обстоятельства происшествия на месте выясняют сотрудники правоохранительных органов.