Информация о причастности Гройсмана к делам Микитася - абсолютная ложь, - пресс-секретарь экс-премьера Рябчук

Пресс-секретарь Владимира Гройсмана Василий Рябчук заявил, что информация о причастности экс-премьера к делам Микитася, в частности, получение Гройсманом взятки в размере 75 млн грн - абсолютная ложь.

Об этом Рябчук сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В сети была обнародована информация о якобы причастности Владимира Гройсмана к делам скандально известного Максима Микитася. Как пресс-секретарь Владимира Гройсмана, официально заявляю, что Владимир Гройсман не имеет никакого отношения к каким-либо коррупционным деяниям, а информация по этому поводу - абсолютная ложь. Учитывая же то, что позавчера были обнародованы очередные рейтинги, которые показывают, что доверие украинцев к Владимиру Гройсмаун росло последние полгода и составляет уже 31%, появление ложной информации, с целью его скомпрометировать - не что иное, как начало грязной политической кампании", - говорится в сообщении.

Ранее журналист Сидоренко заявил, что Гройсман получал 75 млн грн взятки от Микитася.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога.

3 декабря Микитась вышел из СИЗО.

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