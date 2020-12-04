Информация о причастности Гройсмана к делам Микитася - абсолютная ложь, - пресс-секретарь экс-премьера Рябчук
Об этом Рябчук сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"В сети была обнародована информация о якобы причастности Владимира Гройсмана к делам скандально известного Максима Микитася. Как пресс-секретарь Владимира Гройсмана, официально заявляю, что Владимир Гройсман не имеет никакого отношения к каким-либо коррупционным деяниям, а информация по этому поводу - абсолютная ложь. Учитывая же то, что позавчера были обнародованы очередные рейтинги, которые показывают, что доверие украинцев к Владимиру Гройсмаун росло последние полгода и составляет уже 31%, появление ложной информации, с целью его скомпрометировать - не что иное, как начало грязной политической кампании", - говорится в сообщении.
Ранее журналист Сидоренко заявил, что Гройсман получал 75 млн грн взятки от Микитася.
Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.
По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.
Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.
Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.
2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога.
3 декабря Микитась вышел из СИЗО.