Дипломат из ФРГ Шмидт возглавила ОБСЕ

Хельга Шмидт сменила на этом посту Томаса Гремингера, полномочия которого истекли в июле текущего года.

Совет министров ОБСЕ официально утвердил кандидатуру дипломата из ФРГ Хельги Шмидт на посту генсека ОБСЕ. Данную информацию подтвердило представительство Германии в этой организации в пятницу в Twitter, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Полномочия предыдущего руководителя Гремингера истекли в июле, и с тех пор организация фактически находилась без формального руководителя.

Хельге Шмидт 59 лет, с 2016 года она является генеральным секретарем Европейской службы по международным делам. До этого она активно участвовала в переговорах по выработке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) по иранской ядерной проблеме.

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