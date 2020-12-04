Освобождение из-под ареста подозреваемого в убийстве Окуевой Редькина удалось предотвратить, - спикер МВД Шевченко

Благодаря своевременному медиа-резонансу удалось предотвратить возможное освобождение из-под стражи уроженца Дагестана Игоря Редькина, подозреваемого в причастности к убийству добровольца АТО Амины Окуевой.

Об этом сообщил спикер МВД Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Защита подозреваемого не явилась в суд на рассмотрение своей же жалобы. Во время заседания, по оперативным данным, подозреваемый мог симулировать внезапное ухудшение состояния здоровья и требовать с адвокатами оказания медицинской помощи с вывозом "на лечение"", - написал Шевченко.

По его словам, суд отложил на 9 декабря рассмотрение жалобы защиты, а мера пресечения - содержание под стражей - действует до 15 января.

Напомним, вчера стало известно, что на суде по продлению меры пресечения подозреваемому в убийстве Окуевой Редькину хотят инсценировать сердечный приступ.

Смотрите также: Под Киевом на месте убийства Амины Окуевой поставили памятный знак. ФОТОрепортаж

30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

Также смотрите: Убийство Окуевой - заказное: у следствия есть версии относительно заказчика, - глава полиции Киевщины Небытов. ВИДЕО

Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.