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Мошенник, находясь в Киевском СИЗО, через сайты знакомств выманил у пятерых женщин 1,3 млн грн, - киберполиция

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Мошенник, находясь в Киевском СИЗО, через сайты знакомств выманил у пятерых женщин 1,3 млн грн, - киберполиция
Сотрудники киберполиции Киева разоблачили интернет-мошенника, который выманивал деньги у женщин, находясь в СИЗО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Мужчина на сайтах знакомств заводил отношения с женщинами, а после налаживания отношений - выманивал у них деньги и ювелирные изделия. По предварительным данным, злоумышленник таким образом обманул пятерых пострадавших. Общая сумма убытков составляет 1,3 млн гривен.

Киберполиции установила, что к мошенничеству причастен 34-летний иностранный гражданин, который сейчас находится под следствием за совершение аналогичного преступления. В следственном изоляторе, где сейчас находится фигурант, правоохранители провели обыск. Изъяты мобильный телефон и сим-карту, которые использовались в мошеннической деятельности.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Топ комментарии

  • Viktor Zotov
    скиньте ссылку на анкеты, у каждой дуры ведь нашлось 250 тыс.
  • майкл бом 2c607f23
    Расскажу вам более удивительный случай из жизни.Беня кинул более 20 млн.вклажчиков Привата,Порох с Гонтаревой вернули.....а эти благодарные проголосовали за того ..кто их кинул...вот то намного смешнее даже...
  • Игорь Майстренко
    Красавчик.
    А большинство парней удивляются, что им женщины даже не отвечают
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