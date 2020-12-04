Мошенник, находясь в Киевском СИЗО, через сайты знакомств выманил у пятерых женщин 1,3 млн грн, - киберполиция
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Мужчина на сайтах знакомств заводил отношения с женщинами, а после налаживания отношений - выманивал у них деньги и ювелирные изделия. По предварительным данным, злоумышленник таким образом обманул пятерых пострадавших. Общая сумма убытков составляет 1,3 млн гривен.
Киберполиции установила, что к мошенничеству причастен 34-летний иностранный гражданин, который сейчас находится под следствием за совершение аналогичного преступления. В следственном изоляторе, где сейчас находится фигурант, правоохранители провели обыск. Изъяты мобильный телефон и сим-карту, которые использовались в мошеннической деятельности.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.