Минздрав сократил перечень стран "красной" зоны по количеству активных случаев COVID-19. СПИСОК
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Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
В "красной" зоне находятся 36 стран, на прошлой неделе их было 38. Среди них: США, Грузия, Португалия, Хорватия, Чехия, Италия, Армения, Австрия и другие.
В "зеленой зоне" находятся 157 стран. Среди них: Нидерланды, Германия, Дания, Словакия, Россия, Беларусь, Турция, Финляндия, Япония, Китай и другие страны.