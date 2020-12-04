ОБСЕ намерена инициировать введение контроля за контрабандой оружия на Донбассе

Подобная инициатива под эгидой ОБСЕ уже успешно реализуется на Западных Балканах.

ОБСЕ планирует развернуть на востоке Украины инициативу по контролю за контрабандой стрелкового оружия.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас, комментируя итоги 27-го министерского совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вместе с Францией мы успешно начали для Западных Балкан инициативу по контролю за контрабандой стрелкового оружия. И мы хотим распространить эту инициативу на Украину ", - заявил глава МИД ФРГ.

В то же время, комментируя утверждение в должности генсека ОБСЕ карьерного дипломата из Германии Хельги Шмид, министр назвал ее "лучшим выбором" на эту должность.

"Хельга Шмид - дипломат такого калибра, которых немного в Европе", - заявил Маас о своей бывшей подчиненной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дипломат из ФРГ Шмидт возглавила ОБСЕ

Он также отметил важность укрепления ОБСЕ как многостороннего форума доверия и диалога с целью совместного обеспечения безопасности и стабильности "на пространстве от Ванкувера до Владивостока". По его словам, ОБСЕ лучше использовать имеющиеся инструменты для урегулирования конфликтов, которые уже существуют, и предотвращения новых.