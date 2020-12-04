Если мелкая внутренняя политика не будет мешать, Кулеба и Сийярто уладят ситуацию на Закарпатье, - Балога

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его венгерский визави Петер Сийярто способны урегулировать ситуацию на Закарпатье, если на нее не будет влиять "мелкая внутрення политика".

Об этом сообщил Цензор.НЕТ внефракционный нардеп Виктор Балога.

"Если мелкая внутренняя политика, связанная с борьбой за должности или сферы влияния, не будет вмешиваться в процесс, Кулеба и Сийярто смогут договориться и подготовить дорожную карту выхода из этой конфликтной ситуации (на Закарпатье. - Ред.)", - считает Балога.

По его словам, у Украины с Венгрией должны быть "добрососедские и взаимовыгодные отношения, потому что в конечном и мы, и они заинтересованы иметь под боком настоящего друга, а не врага".

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Больше комментариев по последним событиям на Закарпатье читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Українсько-угорська криза на Закарпатті: недружелюбні дії Будапешту, брудні комбінації ОП чи російська провокація?".

Напомним, ранее СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета. Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что "к сожалению, в Украине и в дальнейшем основной политикой правительства остается политика запугивания венгерской общины и антивенгерскость".

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1 декабря на фоне нового витка напряжения между Украиной и Венгрией в украинский МИД вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто.