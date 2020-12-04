Если мелкая внутренняя политика не будет мешать, Кулеба и Сийярто уладят ситуацию на Закарпатье, - Балога
Об этом сообщил Цензор.НЕТ внефракционный нардеп Виктор Балога.
"Если мелкая внутренняя политика, связанная с борьбой за должности или сферы влияния, не будет вмешиваться в процесс, Кулеба и Сийярто смогут договориться и подготовить дорожную карту выхода из этой конфликтной ситуации (на Закарпатье. - Ред.)", - считает Балога.
По его словам, у Украины с Венгрией должны быть "добрососедские и взаимовыгодные отношения, потому что в конечном и мы, и они заинтересованы иметь под боком настоящего друга, а не врага".
Больше комментариев по последним событиям на Закарпатье читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Українсько-угорська криза на Закарпатті: недружелюбні дії Будапешту, брудні комбінації ОП чи російська провокація?".
Напомним, ранее СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета. Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что "к сожалению, в Украине и в дальнейшем основной политикой правительства остается политика запугивания венгерской общины и антивенгерскость".
1 декабря на фоне нового витка напряжения между Украиной и Венгрией в украинский МИД вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто.