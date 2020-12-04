"Слуга народа" Вениславский о возвращении уголовной ответственности за ложь в декларациях: Это временный вариант законопроекта

Представитель президента в КСУ, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский прокомментировал принятый Радой закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Это компромиссный вариант, я думаю, что временный. Потому что по большому счету именно возможность или невозможность лишения свободы за недостоверное декларирование – это и было камнем преткновения среди разных политических сил. Рабочая группа, которая разработала вариант, не включающий в себя лишение свободы, включал в себя представителей разных политических сил, а президент Зеленский зарегистрировал свой законопроект, который предусматривал лишение свободы. Он был воспринят многими фракциями как выход за рамки договоренностей, достигнутых в рабочей группе. Поэтому был предложен согласованный вариант, за который проголосовала Рада за основу и в целом", - отметил Вениславский.

В то же время парламентарий отметил, что если говорить о позиции президента Зеленского, то он "настроен довольно категорично".

"Но пока согласились на компромиссный вариант, чтобы вообще проголосовать и вернуть ответственность. Что касается дел, по которым велось расследование и которые прекратились после решения КСУ, по ним уже никакой юридической ответственности не будет", - объяснил представитель Зеленского в КС.

Вениславский ответил на вопрос, возможно ли новое решение Конституционного суда уже по этому закону: "Риск обращения в КСУ существует, но после общественного резонанса, который был после решения 27 октября, я думаю, что этот риск минимальный. Я думаю, что вряд ли Конституционному Суду хватит смелости на подобное".

Напомним, сегодня парламент вернул уголовную ответственность за ложь в декларациях.

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