На земле, которую оформляет под застройку тесть замглавы ОП Татарова, собирался строить Микитась, - СМИ. КАРТА

Фирма, среди основателей которой - тесть замглавы ОП Олега Татарова Александр Павлушин, оформляет право на застройку жилого комплекса участок, на котором собирался построит дома "Укрбуд" Максима Микитася.

Об этом пишет издание "Наші гроші", информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет об участке площадью 1,34 га на ул. Николая Краснова в Святошинском районе столицы, на Академгородке.

В ноябре 2017 года "Укрбуд" Микитася заключил договор о строительстве на этом участке жилого комплекса. Предоставить площадку для застройки должно было ТОВ "Укропткульттовары", которое владеет расположенными на этом участке строениями.

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Но вскоре после того, как в октябре 2019 года основатель "Укрбуда" Микитась попал в СИЗО, "Укропткульттовары" расторгли договор о строительстве.

Как только все бумаги были оформлены, расположенные на ул. Краснова строения ТОВ "Укропткульттовары" продало фирме "Дейринг Капитал", среди основателей которой числится тесть Татарова Павлушин.

Теперь "Дейринг Капитал", созданная как раз когда Микитась попал в СИЗО, пытается получить этот участок в аренду на 10 лет для строительства жилого комплекса. Этот вопрос был включен в повестку дня Киевсовета на 24 сентября, но его еще не рассмотрели.

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