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Это компромиссный вариант. В Уголовном кодексе много статей, предусматривающих тюремный срок за воровство, - Разумков о лжи в декларациях

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Верховная Рада поддержала компромиссный законопроект о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование. В начале следующей недели проект закона будет подписан спикером ВР и передан на подпись президенту.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы пытались найти баланс, не потеряв темп и время. Именно поэтому проект закона №4460-д был принят по процедуре "ad hoc". Благодаря этому мы продлили процедуру декларирования в следующем году и предотвратили приостановление процесса е-декларирования. Хочу призвать не манипулировать понятиями. В Уголовном кодексе остаются много статей, в том числе и о незаконном обогащении, суть которых: если человек украл - он ​​должен сесть в тюрьму. А декларирование - это превентивная мера", - написал Разумков. 

Также спикер подчеркнул, что он лично выступал за уголовную ответственность с лишением свободы за ложь в декларациях. Но в рабочей группе были разные мнения относительно меры наказания. Консенсусом стал законопроект 4460-д. Его поддержали депутаты из всех фракций и групп парламента.

В начале следующей недели проект будет подписан и передан на подпись президенту. В связи с этим Разумков выразил увереннность в том, что закон вступит в силу до конца текущего года и сохранит систему е-декларирования.

Как сообщал ранее Цензон.НЕТ, сегодня Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за декларирование недостоверных данных. 

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Топ комментарии

  • Вова Кис
    Рабочей группой да Дмитрий? А почему в рабочую группу вошли те люди у которіх біл конфликт интересов? Те люди которые либо были подписантами скандального обращения в КСУ либо не скрывая их поддерживали.
    Ну это все равно что собратиь воров чтобы они приняли нам закон про ответственность за воровство, а убийц за убийства и тд. На кого расчитана эта чушь?
  • Lvbnhj
    Це компромісний варіант. У Кримінальному кодексі багато статей, які передбачають тюремний термін за крадіжку, - Разумков про брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 8908 Це компромісний варіант. У Кримінальному кодексі багато статей, які передбачають тюремний термін за крадіжку, - Разумков про брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 3114
  • No Name 9b7d42a6
    Венедиктова соврала в декларации.... И что?
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