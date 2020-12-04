Это компромиссный вариант. В Уголовном кодексе много статей, предусматривающих тюремный срок за воровство, - Разумков о лжи в декларациях

Верховная Рада поддержала компромиссный законопроект о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование. В начале следующей недели проект закона будет подписан спикером ВР и передан на подпись президенту.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы пытались найти баланс, не потеряв темп и время. Именно поэтому проект закона №4460-д был принят по процедуре "ad hoc". Благодаря этому мы продлили процедуру декларирования в следующем году и предотвратили приостановление процесса е-декларирования. Хочу призвать не манипулировать понятиями. В Уголовном кодексе остаются много статей, в том числе и о незаконном обогащении, суть которых: если человек украл - он ​​должен сесть в тюрьму. А декларирование - это превентивная мера", - написал Разумков.

Также спикер подчеркнул, что он лично выступал за уголовную ответственность с лишением свободы за ложь в декларациях. Но в рабочей группе были разные мнения относительно меры наказания. Консенсусом стал законопроект 4460-д. Его поддержали депутаты из всех фракций и групп парламента.

В начале следующей недели проект будет подписан и передан на подпись президенту. В связи с этим Разумков выразил увереннность в том, что закон вступит в силу до конца текущего года и сохранит систему е-декларирования.

Как сообщал ранее Цензон.НЕТ, сегодня Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за декларирование недостоверных данных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада может принять компромиссный вариант ответственности за недекларирование доходов - ограничение свободы, - Власенко