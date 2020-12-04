Вакцина от коронавируса и бедности: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят РРО для ФОП и прививки от COVID

Сегодня, 4 декабря, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" будут говорить о том, поможет ли Украине вакцина от коронавируса и чем можно вылечить экономику страны.