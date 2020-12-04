Вакцина от коронавируса и бедности: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят РРО для ФОП и прививки от COVID
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Участники программы обсудят, какие именно вакцины от COVID-19 получит Украина и сможет ли страна вернуться благодаря им к обычной жизни. Также говорить будут о том, почему украинские предприниматели вышли протестовать против введения обязательных кассовых аппаратов и что вынудило власти пойти на компромисс с протестующими.
Смотреть программу можно здесь.
Гостями студии станут:
Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;
Михаил Радуцкий, народный депутат "Слуги народа", председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации;
Андрей Александрин, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-эпидемиолог;
Александр Коляда, биолог-генетик;
Наталья Виноград, заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ;
Наталья Гуран, основательница ОО "Лекарства контроль";
Михаил Фаворов, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии;
Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;
Евгений Олейников, заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины;
Дмитрий Наталуха, народный депутат "Слуги народа", председатель Комитета ВР по вопросам экономического развития;
Алексей Гончаренко, народный депутат "ЕС", член Комитета ВР по вопросам бюджета;
Александр Громыко, президент Украинской Ассоциации производителей;
Юрий Пероганич, генеральный директор Ассоциации предприятий информационных технологий;
Сергей Доротич, председатель Движения #SaveФОП;
Ксения Ляпина, соорганизатор движения #SaveФОП.