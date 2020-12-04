Москаль о гимне Венгрии на Закарпатье: "Это же традиция! Ну какой это сепаратизм?"
Об этом он сообщил Цензор.НЕТ .
"Сначала власть запустила процесс децентрализации в кавычках: дала возможность объединения сил по этническому принципу. В Сюртэ были приведены к присяге депутаты; исполнили гимн Украины и затем исполнили гимн Венгрии. Ну, и что? На Закарпатье его пели при Советском Союзе, при Чехословакии... Это же традиция! Ну какой это сепаратизм?" - сказал Москаль.
Бывший глава ОГА считает, что властям не надо было так реагировать.
"Когда такое случалось у меня, я собирал голову села, председателя районной администрации и говорил: ребята, не делайте этого, потому что, как говорят, все что сказано и спето вами, - у нас будет использовано против вас", - отметил Москаль.
Больше комментариев по последним событиям на Закарпатье читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Українсько-угорська криза на Закарпатті: недружелюбні дії Будапешту, брудні комбінації ОП чи російська провокація?".
Напомним, 1 декабря Служба безопасности Украины заявила, что проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины, которые во время принятия присяги исполнили национальный гимн Венгрии.
Ранее СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета.
Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.
1 декабря на фоне нового витка напряжения между Украиной и Венгрией в украинский МИД вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто.