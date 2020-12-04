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Москаль о гимне Венгрии на Закарпатье: "Это же традиция! Ну какой это сепаратизм?"

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Москаль о гимне Венгрии на Закарпатье: "Это же традиция! Ну какой это сепаратизм?"
Экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль не считает преступлением исполнение гимна Венгрии украинскими депутатами на Закарпатье.

Об этом он сообщил Цензор.НЕТ .

"Сначала власть запустила процесс децентрализации в кавычках: дала возможность объединения сил по этническому принципу. В Сюртэ были приведены к присяге депутаты; исполнили гимн Украины и затем исполнили гимн Венгрии. Ну, и что? На Закарпатье его пели при Советском Союзе, при Чехословакии... Это же традиция! Ну какой это сепаратизм?" - сказал Москаль.

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Бывший глава ОГА считает, что властям не надо было так реагировать.

"Когда такое случалось у меня, я собирал голову села, председателя районной администрации и говорил: ребята, не делайте этого, потому что, как говорят, все что сказано и спето вами, - у нас будет использовано против вас", - отметил Москаль.

Больше комментариев по последним событиям на Закарпатье читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Українсько-угорська криза на Закарпатті: недружелюбні дії Будапешту, брудні комбінації ОП чи російська провокація?".

Напомним, 1 декабря Служба безопасности Украины заявила, что проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины, которые во время принятия присяги исполнили национальный гимн Венгрии.

Ранее СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета.

Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.

1 декабря на фоне нового витка напряжения между Украиной и Венгрией в украинский МИД вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто.

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Топ комментарии

  • BanderaVbyv Moscoviyu
    А в Угорщині етнічні українці співають гимн України після виборів ?
  • Ksenia VB
    Давайте ще гумн кацапії в ВР раді заспіваєм.
    Ну який же це сепаратизм..
    -не закладайте в країні повзучу анексію.
    чехословаки співали гумн совка, бо вони йому належали.
  • Leo Kot
    хорошо заплатила Угорщина и Москалю, и Бологе...
    а может и не дорого обошлись..
    а может они и по идейным причинам поддерживают сепаратизм...
    жаль что в Украине спец.служб нет..
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