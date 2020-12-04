Сотрудник СБУ с подельниками избивал и вымогал 100 тыс. грн и $3 тыс. у мужчин в Харькове, - ГБР

Следователи ГБР сообщили о подозрении оперуполномоченному одного из отделов Управления СБ Украины в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, правоохранитель, с целью наживы, организовал преступную группировку, с четким распределением ролей соучастников, которая занималась вымогательством с применением насилия.

Так, в мае 2019 года, зная, что в одной из лесополос Харькова находится так называемая "закладка", 6 членов группы устроили засаду. Когда же к указанному месту подошел гражданин и забрал вещество, его начали бить. Угрожая физической расправой и уголовной ответственностью требовали 100 тыс. грн.

Так как указанной суммы потерпевший не имел, на следующий день его отвезли к нотариусу, где было заключен фиктивный договор займа на 100 тыс. грн.

Также, реализуя свой преступный умысел по отработанной схеме, члены группы во второй раз устроили засаду. У очередной жертвы требовали 3 тыс. долларов США. Пострадавший решил выполнить незаконные требования и заплатил 57 тыс грн.

Таким образом, работник СБУ подозревается в вымогательстве чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим, совершенним повторно по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 189 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от занимаемой должности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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