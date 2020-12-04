Расстрел Майдана: суд перенес рассмотрение дела относительно меры пресечения Януковичу

Суд перенес на 9 декабря рассмотрение вопроса относительно меры пресечения бывшему президенту Виктору Януковичу в деле об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.