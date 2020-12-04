Расстрел Майдана: суд перенес рассмотрение дела относительно меры пресечения Януковичу
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Суд перенес на 9 декабря рассмотрение вопроса относительно меры пресечения бывшему президенту Виктору Януковичу в деле об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.
Об этом "Укринформу" сообщил прокурор Алексей Донской, передает Цензор.НЕТ.
"Перенесено на 9 декабря заседание", - заявил Донской.
Ранее сообщество "Адвокатская совещательный группа" сообщила в Facebook, что 4 декабря суд будет рассматривать ходатайство прокуратуры о применении к Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей.