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Расстрел Майдана: суд перенес рассмотрение дела относительно меры пресечения Януковичу

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Расстрел Майдана: суд перенес рассмотрение дела относительно меры пресечения Януковичу
Суд перенес на 9 декабря рассмотрение вопроса относительно меры пресечения бывшему президенту Виктору Януковичу в деле об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Об этом "Укринформу" сообщил прокурор Алексей Донской, передает Цензор.НЕТ.

"Перенесено на 9 декабря заседание", - заявил Донской.

Ранее сообщество "Адвокатская совещательный группа" сообщила в Facebook, что 4 декабря суд будет рассматривать ходатайство прокуратуры о применении к Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей.

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  • susanin
    Дело Майдана: суд перенес рассмотрение дела относительно меры пресечения Януковичу - Цензор.НЕТ 6590
  • Сергей Сергиенко 61008cd6
    Яныку уже дали 13 лет. Какая мера пресечения?
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