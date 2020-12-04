Венгерская сторона шантажирует Украину, а Зеленский от этой проблемы прячется, - Лубкивский

Обостренее в отношениях с Венгрией требует непосредственного внимания украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил Цензор.НЕТ заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник премьер министра в 2015 - 2016 годах Даниил Лубкивский.

"В таком сложном, гарячем процессе принципиально важна лидерская роль главы государства. Потому что у нас именно глава государства, согласно Конституции, осуществляет руководство внешнеэкономической политической деятельностью. Но, к сожалению, Зеленский скрывается от проблем, мы видим это и по другим случаям", - отмечает Лубкивский.

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"В данной ситуации он должен осознать эту проблему; понять, что от нее нельзя прятаться, ведь венгерская сторона, по сути, шантажирует Украину и блокирует различные измерения нашего сотрудничества, скажем, с Северо-Атлантическим Альянсом. И если прятаться от этой проблемы и в дальнейшем, она может иметь такое же деструктивное значение, как и его промахи во внутренней политике", - добавляет он.

Больше комментариев по последним событиям на Закарпатье читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Українсько-угорська криза на Закарпатті: недружелюбні дії Будапешту, брудні комбінації ОП чи російська провокація?".

Напомним, ранее СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета. Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что "к сожалению, в Украине и в дальнейшем основной политикой правительства остается политика запугивания венгерской общины и антивенгерскость".

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1 декабря на фоне нового витка напряжения между Украиной и Венгрией в украинский МИД вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто.