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Сумма невыполнения плана расходов общего фонда бюджета растет и уже составила 101 млрд грн, - глава Счетной палаты Пацкан

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Сумма невыполнения плана расходов общего фонда бюджета растет и уже составила 101 млрд грн, - глава Счетной палаты Пацкан
Сумма невыполнения плана расходов общего фонда государственного бюджета на 1 декабря составила 101 млрд грн.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, информирует Цензор.НЕТ.

"С каждым месяцем сумма невыполнения плана расходов общего фонда госбюджета увеличивается и на 1 декабря уже составила 101 млрд грн. Поэтому все меньше оптимизма относительно проведения запланированных на 2020 год расходов. Ситуация с использованием средств Фонда COVID-19 еще хуже. В мае-ноябре в целом не использовано 23 млрд грн, или 36% плана. И это в условиях, когда каждая копейка бюджетных средств должна работать на преодоление последствий пандемии", - написал Пацкан.

Он отметил, что самый большой вызов для выполнения бюджета в этом году связан с привлечением государственных заимствований. "Именно их недополучение стало причиной невыполнения плана поступлений общего фонда в январе-ноябре на 141 млрд грн", - подчеркнул Пацкан. 

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По его словам, для выполнения плана государственных заимствований в общий фонд в декабре необходимо получить 176 млрд грн, или 28% плана на год.

"Это нереально. Так, в ноябре от размещения ОВГЗ поступило лишь 29 млрд грн, а от внешних кредиторов - 0,3 млрд грн. При этом, начиная с августа, растет средневзвешенная доходность заимствований как в национальной, так и иностранной валютах. А это скажется на расходах на обслуживание государственного долга в следующих бюджетных периодах ", - отметил глава Счетной палаты.

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Сумма невыполнения плана расходов общего фонда бюджета растет и уже составила 101 млрд грн, - глава Счетной палаты Пацкан 01

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Топ комментарии

  • Александр Игоревич b3cfb89b
    Нужно дать каждому Зебилу эбонитовую палочку и пусть добывает электричество!
  • Vadym Tsyrkalyuk
    а зебилы рапортуют что все перевыполнено...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Ситуация с использованием средств Фонда COVID-19 еще хуже. В мае-ноябре в целом не использовано 23 млрд грн, или 36% плана. И это в условиях, когда каждая копейка бюджетных средств должна работать на преодоление последствий пандемии. - цитата

    т.е. деньги в фонде какбы есть...но почему то по назначению они не доходят? а год уже совсем скоро заканчивается и все неизрасходованное возвращается в казну и разбрасывается на латание дыр (в лучшем случае) или на новогодние премии министрам-депутатам-судьям-прокурорам (а это не по 500 грн на хрюкальник!)...
    вопрос знатокам - а не умышленно ли все это делается (придерживается-прячется)????
    ибо почему тогда больницы в обмороке из-за нехватки средств на кислород и его доставку, на концентраторы и маски-каски? на все то, за что платит синеющий нарид сам (и не у всех это лишние деньги)
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