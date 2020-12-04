Только 35% украинцев постоянно носят маски, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Постоянно надевают защитные маски вне дома только 35% украинцев. Еще 63% заявили, что надевают маску в транспорте, на рынке и в магазине.

Об этом свидетельствуют опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.

Социологи спросили респондентов, носят ли те вне дома защитную маску.

35% опрошенных сообщили, что постоянно носят маски. Еще 63% сказали, что носят их только в местах большого скопления людей (транспорт, магазины, рынки и т.д.).

И только 2% респондентов заявили, что не носят маски вообще.

При этом 70% респондентов считают, что коронавирус вполне реально угрожает им или их семье. 25% опрошенных заявили, что коронавирус им не грозит, и еще 5% не смогли ответить на этот вопрос.

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Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше с 27 ноября по 1 декабря путем личного формализованного интервью. Выборка - 1700 человек, погрешность не превышает 2,8%.