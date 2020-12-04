Получивший ранение воин находится в состоянии средней тяжести, с начала суток два обстрела, - штаб ОС

Российско-оккупационные войска с начала суток дважды нарушали режим прекращения огня, в результате чего получил ранение воин из состава ООС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное противник осуществил обстрел наших позиций из запрещенного тяжелого вооружения, а именно артиллерийских систем 122-го калибра и 120-ти мм минометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Луганского, в результате выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Украинскому защитнику оперативно оказана первая медицинская помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья средней тяжести.

Надлежаще исполняют задания в районе проведения операции другие составляющие сил обороны. Саперами ГСЧС разминированы более 6 гектаров территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 84 взрывоопасных предмета.

Наши защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

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