Получивший ранение воин находится в состоянии средней тяжести, с начала суток два обстрела, - штаб ОС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное противник осуществил обстрел наших позиций из запрещенного тяжелого вооружения, а именно артиллерийских систем 122-го калибра и 120-ти мм минометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Луганского, в результате выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Украинскому защитнику оперативно оказана первая медицинская помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья средней тяжести.
Надлежаще исполняют задания в районе проведения операции другие составляющие сил обороны. Саперами ГСЧС разминированы более 6 гектаров территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 84 взрывоопасных предмета.
Наши защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.