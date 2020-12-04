Российские пограничники не предоставили никаких подтверждений факта нарушения границы группой лиц из Украины, - Госпогранслужба

Государственная пограничная служба Украины не обнаружила подтверждения информации от Пограничной службы ФСБ РФ о нарушении группой лиц границы и перестрелки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"По информации, поступившей от российских пограничников в Госпогранслужбу около 11.00, событие якобы произошло в направлении российского н.п. Порозо в полночь по московскому времени в ночь с 3 на 4 декабря. До этого какой-либо информации от сопредельной стороны не поступало.

На соответствующий участок границы Украины были направлены дополнительные группы пограничников, задействованы все необходимые силы, включая оперативный блок. Для выяснения всех обстоятельств были привлечены сотрудники взаимодействующих органов", - сообщили в ГПСУ.

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На данный момент фактов нарушения украинской границы на участке местности, которую указывала российская сторона, а это в пределах Сумской области, не зафиксировано. Также нет информации, которая бы подтверждала подлинность сообщения российских пограничников.

В Госпогранслужбе отмечают, что во время погранично-представительской встречи на линии границы российские пограничники настаивали на ранее предоставленной информации, однако не смогли предоставить никаких подтверждений факту нарушения границы группой лиц из Украины, в т.ч. следов пересечения границы на местности. Российская сторона также не предоставила какой-либо информации о личности, которая, по их сообщению, погибла, и оружии, которое нарушитель мог использовать.

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Напоминаем, ранее Погранслужба ФСБ РФ сообщила о попытке трех неизвестных нарушить границу со стороны Украины. При попытке задержания якобы произошло огневое противостояние, в результате которого один из нарушителей погиб, остальные сбежали на территорию Украины.