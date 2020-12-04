Новости • Силовики

В Северодонецке школьник нашел на улице гранату

1 34527
В Северодонецке школьник нашел на улице гранату
В Северодонецке (Луганская область) школьник нашел на улице боевую гранату.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Луганской области.

Сегодня в 08.47 по спецлинии "102" поступило сообщение от юного северодончанина о том, что он нашел предмет, похожий на гранату. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС, которые изъяли гранату "РГД-5" с запалом.

Полицией был проведен опрос жителей близлежащих домов, направленны запросы на получение видео с камер наблюдения, а также другие оперативные мероприятия, направленные на установление лица, оставившего боеприпас.

Также читайте: Дети нашли на улице гранату, "игрушку" отобрал отец-пограничник

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    мальчик гранату ордынцев нашел,
    прямо в окоп к кровопийцам пошел,
    больше не слышно пальбы с автоматов-
    лежит сепарьё под землей стекловатой.
  • Welt Schmerz
    Дідько, мене вже випередили )))
    Заголовок звучить у стилі класичних садистських віршиків - "маленький мальчик гранату нашел..."
  • Welt Schmerz
    ))) згадав власний віршик, написаний на основі реальних подій:

    Бронежилет юный сепар надел,
    Проверить на прочность его захотел...
    Развеселил сослуживцев пацан -
    "***, ты походу сдыхаешь, братан?"
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости