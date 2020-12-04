"Ситуация контролируемая, локдаун вводить не надо", - Зеленский. ВИДЕО

Президент Зеленский заявил о том, что в декабре локдаун введен не будет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении президента, размещенном в Фейсбуке Зеленского.

Вначале он раскритиковал подачу новостей в украинских СМИ, которые, по его словам, публикуют непроверенную информацию.

Потом Зеленский начал рассказывать "О главных победах недели".

Он отметил: "Сразу горячий вопрос - локдаун в декабре. Я верю и надеюсь, что действительно пока он нам не нужен. Мы взвешивали все "за" и "против", очень много данных и прогнозов, советовались с представителями местных властей, получили заверения Минздрава о контролируемости ситуации в больницах, и я рекомендовал премьеру-министру не объявлять локдаун в декабре", - сказал он.

По его словам, медицинская система не пропустила "нокаутирующие удары": она справляется и выдержит. Президент указал, что в отдельных регионах есть точечные проблемы, о которых знают, работают и всё обязательно решат.

"Мы укрепляемся, хотим быть готовыми ко всему, чтобы было достаточно коек и кислорода. А в целом, общая ситуация контролируется и не диктует немедленного введения локдауна в декабре. Мы даем возможность бизнесу работать и не терять декабрь - один из самых прибыльных месяцев года. И мы не будем портить людям праздник, который все вы так ждете", - подчеркнул он.

При этом Зеленский призвал украинцев носить маски, делать это правильно, закрывая рот и нос, дезинфицировать руки, соблюдать дистанцию, избегать скоплений людей и укреплять иммунитет. А с симптомами заболевания - оставаться дома и не заниматься самолечением.