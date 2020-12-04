Подозреваемый по делу "Боинга" Дубинский о Гиркине: провокатор, психически нездоровый человек, размазня

Полковник ГРУ РФ Сергей Дубинский ("Хмурый"), с самого начала участвовавший в агрессии России против Украины на Донбассе и являющийся одним из главных подозреваемых по делу малазийского "Боинга", рассказал, что думает о террористе Игоре Гиркине ("Стрелкове").

Текст авторства Дубинского опубликован на сайте "Донбасс - Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Дубинский рассказал, что группа Гиркина захватила Славянск, потому что город находился на стыке Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

"Он занимает этот пункт и обеспечивает охрану ставки нового правительства Украины. Пока они решали, кто это будет: то ли Азаров, то ли Царев, произошла встреча с товарищем Буркхальтером и пошел вектор, что мы сворачиваемся. Это одно слагаемое", - написал Дубинский.

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По его словам, Гиркин присвоил себе 20 из 50 тыс. долларов, которые по получению террориста Бородая должен был раздать наемникам.

"21 апреля Гиркин отправляет Игоря Перепечаенко, это зам Пономарева, мэра Славянска в Москву. Официально за тремя телефонами закрытой связи, и попутно дает ему 20 тысяч долларов (из 50, привезенных Бородаем): "У меня мама там живет, передай от меня записку, что все у меня хорошо". Перепечаенко в Москве заезжает, отдает деньги и записку, получает телефоны", - перечисляет Дубинский последовательность событий.

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Кроме этого, Гиркин получал удовольствие, когда пытал людей, утверждает Дубинский.

"Я заметил еще в Чечне, когда мы работали, есть такое понятие "экстренное потрошение". Честно скажу, приходилось и пытать и так далее. Но, у него заметил две особенности: он получал удовольствие, когда при нем кого-то пытали и второе, были ситуации, когда в этом не было необходимости. Это психическое заболевание", - написал он.

Дубинский считает, что Гиркин и сейчас продолжает работать на спецслужбы России в качестве агента, собирая вокруг себя людей, недовольных Путиным.

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"Концентрирует вокруг себя недовольных. Пишет прямые оскорбления Путина, не только как президента, а как человека. Любому другому впаяли бы уже за это статью. С этим он перебирает, у каждого думающего человека возникает мысль", - пишет полковник ГРУ РФ.