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Причиной постоянных конфликтов на Закарпатье является стремление Кремля и венгерского правительства ослабить Украину, - "слуга народа" Чернев

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Причиной постоянных конфликтов на Закарпатье является стремление Кремля и венгерского правительства ослабить Украину, - "слуга народа" Чернев
Конфликты на национальной почве на Закарпатье являются следствием недружественной политики со стороны Венгрии, которая выгодна и поддерживается Российской Федерацией.

Об этом Цензор.НЕТ заявил народный депутат из фракция "Слуга народа" Егор Чернев, руководитель делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО.

"Венгерские власти уже длительное время системно вмешивается во внутренние дела Украины и через своих агентов влияния пытается спровоцировать венгров Закарпатья на недружественные к украинскому государству действия. С другой стороны, есть фактор России, которая поддерживает такие стремления венгерских властей и придает ей экономическую и моральную поддержку. Опираясь на Кремль и выступая в роли его пятой колонны в НАТО и ЕС, официальный Будапешт пытается реализовать и свои собственные амбиции", - сказал Чернев.

По мнению нардепа, в сложившейся на Закарпатье ситуации украинские правоохранительные органы действуют правильно.

"Украинские правоохранители действуют в полном соответствии с действующим законодательством, и никаких поблажек для сепаратистов быть не может. Дело должно быть доведено до суда, а виновные понести наказание. Пока руководство Украины не политизирует проблему, желая сохранить хорошие отношения с Венгрией. Но, думаю, ситуация может измениться", - подчеркнул депутат.

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"Слуга народа" считает, уто Украина должна, используя дипломатические рычаги и поддержку партнеров, заставить Венгрию уважать украинские законы и суверенитет.

"Причиной постоянных конфликтов является стремление Кремля и венгерского правительства ослабить Украину, поэтому их решение зависит не от нас. Однако мы должны задействовать все возможные дипломатические и политические рычаги, чтобы получить в этом противостоянии поддержку США, НАТО и ЕС и заставить Венгрию уважать наши законы и наш суверенитет", - уверен Чернев.

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Больше комментариев по последним событиям на Закарпатье читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Українсько-угорська криза на Закарпатті: недружелюбні дії Будапешту, брудні комбінації ОП чи російська провокація?".

Напомним, 1 декабря Служба безопасности Украины заявила, что проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины, которые во время принятия присяги исполнили национальный гимн Венгрии.

Ранее СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета.

Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.

1 декабря на фоне нового витка напряжения между Украиной и Венгрией в украинский МИД вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто.

Топ комментарии

  • Maksim Perepelitca
    Розумієш , це все то так , АЛЕ ... Причиною постійних конфліктів на Закарпатті є прагнення Кремля й угорського уряду послабити Україну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 1703 . От у мене колишній сусід ,теж , точно так же як і ти мислив і говорив ( влада , закони , люди ,, все йому було не таке ) , врешті зібрав чемодан і рвонув з сім'єю на пмж в Канаду . До нього 0 претензій ,, бо він не отримував тут в Україні канадського паспорта і не співав канадського гімну . Зібрався мовчки , продав все що мав тут , і поїхав . То чому так не можуть закарпатські угорці Причиною постійних конфліктів на Закарпатті є прагнення Кремля й угорського уряду послабити Україну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 2529 .?? Їх же тут ніхто силою не тримає ,, не така вам Україна , не такі закони , не така влада , то збирайте валізи і ..здуйте куди хочете , під три чорти ,, не каламутьте воду .

    Хочете Угорщини - їдьте в Угорщину ,, але не робіть Угорщини з України !! В Україні ніякої Угорщини не буде , однозначно , ні її , ні Болгарії , ні Молдови , Румунії , Польщі та ін . А кацапії тим більше .. Невже це так важко зрозуміти ?
    Жити в Україні може хто завгодно , але згідно українських законів , і по українським правилам крапка
  • Jet
    Так если Венгрия такая классная комфортная и наверное зажиточная страна, то почему я не слышу от Венгрии примерно такого: Граждане Закарпатья, угорцы по национальности! Если Вам фигово в Украине, то продайте своё имущество тем кто нуждается в нём и милости просим на родину! Мы способны всех вас накормить и обогреть, дать кров (хотя вы и сами купите, раз продали в Украине своё имущество) и живите на здоровье в комфортных для себя и родных условиях!
    Почему не следуют простой логике Аристотеля?
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Мета РФіі,це повернення України в "родную говень" Московську орду!! Ну а мад"яри сподіваються під цей бедлам урвати собі шматок !!))))
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