Суд отправил на принудительную психиатрическую экспертизу гражданина Узбекистана. который угрожал взорвать отделение банка, - прокуратура
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.
"По решению суда, мера пресечения в виде содержания под стражей изменена на помещение в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением. Основанием для внесения ходатайства стали выводы судебно-психиатрической экспертизы, в которых указано на необходимость применения к подозреваемому принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением", - написала Максимец.
Отмечается, что согласно заключению экспертов на текущее время подозреваемый по своему психическому состоянию не способен осознавать свои действия и управлять ими.
При этом, по мнению прокурора, применение к подозреваемому менее строгой меры пресечения, чем помещение в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением, не обеспечит предотвращение рисков.
Как сообщалось, около полудня 3 августа в отделение Универсал Банка в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева зашел мужчина, который сказал, что в его в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию. Сотрудники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась в качестве заложницы.
Террористом оказался гражданин Узбекистана, уроженец Самарканда Сухроб Каримов, 1988 г. р. Он требовал внимания СМИ и прямого эфира для заявления.