Украина начнет получать вакцину от COVID-19 между первым и вторым кварталами 2021 года, - Степанов

При оптимистическом сценарии поставки в Украину вакцины от коронавируса начнутся в первой половине 2021 года.

Об этом министр здравоохранения Максима Степанов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Речь шла о поставке вакцин в Украину через Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19 COVAX.

"Мы должны получить 8 млн доз по этой инициативе уже в первой половине 2021 года. Надеемся, что это будет конец первого - начала второго квартала", - сказал Степанов.

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По его словам, в рамках этой инициативы в Украину могут быть поставлены вакцины разных производителей - AstraZeneca, Moderna, Novavax, Pfizer.

"Главная задача - это максимально быстро привезти эту вакцину. И вот мы сейчас, помимо COVAX, со всеми этими компаниями, которые вы называли, мы находимся уже на финальных стадиях подписания документов и сможем в скором будущем сказать о первых поставках непосредственно от компаний", - сказал Степанов.

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На вопрос о том, как организовать в Украине вакцинацию препаратом Pfizer, хранить и перевозить который можно только при температуре -70 градусов Цельсия, министр ответил так: "Конечно, предпочтительнее то, то минус 2 - минус 8, это понятно. Но если первой будет у нас возможность поставить Pfizer, то, естественно, мы будем это делать".