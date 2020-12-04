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Во втором туре выборов ректора КНУ большинство голосов получил проректор Бугров

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Во втором туре выборов ректора КНУ большинство голосов получил проректор Бугров
Во втором туре выборов ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко больше всего голосов получил нынешний проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте КНУ.

Он набрал 1839 голосов. Его оппонентом был директор Института геологии Сергей Выжва, который получил 450 голосов. Не поддержали ни одного из кандидатов - 116 избирателей.

Явка во втором туре выборов ректора КНУ составила 62,94% (2432 человека). Всего в университете 3864 избирателей.

Голосовать имели право все научные, научно-педагогические и педагогические штатные работники университета, а также представители студенчества и других штатных работников, избранные путем тайного голосования.

Согласно постановлению правительства и уставом КНУ, во втором туре победителем выборов считается кандидат, получивший на выборах более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

В то же время в соответствии с законом о высшем образовании, с лицом, которое набрало на выборах ректора более 50% голосов избирателей, имеющих право участвовать в выборах, учредитель или уполномоченный им орган заключает контракт сроком на пять лет.

С 2008 года должность ректора КНУ  занимал Леонид Губерский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На выборах нового ректора КНУ имени Тараса Шевченко большинство голосов набрал проректор Бугров

Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    З такою пикою треба в депутати !!!)))
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Це від хроничного недоїдання та виснажливої праці !!)))
  • Pavel Preobrazhenskiy
    Когда у человека избыток денег и недостаток ума, появляется избыток веса) Это ж надо такие пачки отхавывать. Фу мерзость.
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