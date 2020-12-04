""Слуга народа" Наталуха о ФОП: не все, что было принято в турборежиме, себя оправдало"

Председатель комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха пересмотрел взгляды на фискализацию работы частных предпринимателей и считает, что в турборежиме были приняты неправильные решения.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", обсуждая законопроект о фискализации работы физлиц-предпринимателей, информирует Цензор.НЕТ.

"Не все, что было принято в турборежиме, к сожалению, оправдало себя, и не все было правильным. Время исправлять ошибки, пора менять свои мысли. Тот, кто не меняет свое мнение, то никогда ничего вообще не сможет изменить", - сказал Наталуха.

Он рассказал, что рабочая группа депутатов с понедельника начинает вместе с предпринимателями работать над тем, что окончательно решить вопрос фискализации для ФОП, а не просто отсрочить его решение.

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"Не малый бизнес виноват в том, что большой бизнес злоупотребляет системой упрощенного налогообложения. И не малый бизнес руководит таможней. Если мы говорим об этих 2 вещи как основные цели этой реформы - о том, чтобы обезопасить страну от контрабанды и о том, чтобы обезопасить страну от обхода налогообложения - то, наверное, это не должна быть такая реформа, от которой будет неудобно, плохо определенному количеству людей", - заявил "слуга народа".

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"А тем моим коллегам, которые считают, что все хорошо, и не надо ничего делать, я бы предложил очень простой вызов: на один день стать ФОПом, но ФОПом НЕ столичным, а ФОПом простым, из украинской глубинки, который ежедневно сталкивается с той несправедливостью", - добавил Наталуха.