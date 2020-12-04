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Татаров: "Моей отставки требуют антиукраинские силы"

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Татаров: "Моей отставки требуют антиукраинские силы"
Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров прокомментировал акцию под стенами ОП с требованием его отставки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Татаров написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Сегодня представители антиукраинских сил организовали у Офиса Президента пикет с требованием моей отставки.
До тех пор, пока я работаю во власти, я буду продолжать на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление.

Я не боюсь ни сфальсифицированных уголовных дел, ни пикетов, ни требований. Моя позиция неизменна - только украинские интересы и формирования исключительно национальной и независимой правоохранительной политики, без чьих-то подсказок и внешних указаний".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацкорпус проводит акцию протеста возле ОП: "Требования просты - отставка Венедиктовой, Ермака, Татарова". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Топ комментарии

  • Толик Тигра
    Гидота.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Сепарсько-колорадська гидота,гнида від московських вошей !!)))
  • Ahmed Nunji
    "І будуть фашисти називати фашистами антифашистів". (с)
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