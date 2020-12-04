Человечество ждет масштабный гуманитарный кризис. От голода может умереть 270 млн человек, - ООН

В 2021 году человечеству грозит самый тяжелый со времен окончания Второй мировой войны гуманитарный кризис. От голода может умереть 270 млн человек.

Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли во время своего выступления на специальной сессии Генассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське.

По его словам, из-за пандемии количество людей, которые могут умереть от голода, выросла с прогнозируемых 135 млн до 270 млн. Бизли подчеркнул, что несмотря на ситуацию, которая есть сейчас, 2021 может стать "катастрофическим". Гуманитарный кризис может достичь наибольших масштабов со времени основания ООН 75 лет назад.

Поэтому он призвал мировых лидеров и международные организации уделить внимание финансированию борьбы с голодом и преодолению причин миграции в мире.

В ООН отмечают, что не допустить кризис мешает отсутствие ресурсов, поскольку их потратили на борьбу с пандемией.

"Поскольку мы потратили $19 трлн, денег на преодоление гуманитарного кризиса может и не быть в 2021 году. Мы видим экономическое падение, а потребности выросли вдвое", - отметил Бизли.

При этом он добавил, что если деньги удастся собрать, есть шансы предотвратить кризис: "Мы должны отдавать приоритет проблемам дестабилизации, голода и миграции".

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