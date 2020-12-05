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На сегодня 80% тестов на коронавирус делают бесплатно, - Степанов

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На сегодня 80% тестов на коронавирус делают бесплатно, - Степанов
В Украине около 80% тестов на коронавирус проводят государственные лаборатории. Они делают это бесплатно.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу вечером, передает Цензор.НЕТ

Бесплатные тесты делают, когда человека привозят на скорой в больницу.

"От общего количества тестов около 80% мы делаем мощностями наших лабораторий. И это полностью бесплатно. Это когда в больницу человека привозят, это когда человек вызывает мобильную бригаду", - сказал Степанов.

По его словам, также бесплатно будут делать быстрые тесты на антиген.

"Уже приехала первая партия. Мы хотим делать не меньше 1 млн тестов по стране, в том числе дать их семейным врачам, в мобильные бригады это будет использоваться при госпитализации", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина сможет обеспечить бесплатную вакцинацию "группам риска", - Степанов

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Топ комментарии

  • Andre2014
    по моему врет и не краснеет....
  • Van-Basten Van-Basten
    На сегодня 80% тестов на коронавирус делают бесплатно, - Степанов - Цензор.НЕТ 6136
  • Fox 1 b13bec2b
    Бесплатно. Но не для всех. Хотя это неважно.
    Ключевое слово - бес-плат-но!
    Этот идиот напоминает мне "голубого воришку"😷
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