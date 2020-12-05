На сегодня 80% тестов на коронавирус делают бесплатно, - Степанов

В Украине около 80% тестов на коронавирус проводят государственные лаборатории. Они делают это бесплатно.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу вечером, передает Цензор.НЕТ

Бесплатные тесты делают, когда человека привозят на скорой в больницу.

"От общего количества тестов около 80% мы делаем мощностями наших лабораторий. И это полностью бесплатно. Это когда в больницу человека привозят, это когда человек вызывает мобильную бригаду", - сказал Степанов.

По его словам, также бесплатно будут делать быстрые тесты на антиген.

"Уже приехала первая партия. Мы хотим делать не меньше 1 млн тестов по стране, в том числе дать их семейным врачам, в мобильные бригады это будет использоваться при госпитализации", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина сможет обеспечить бесплатную вакцинацию "группам риска", - Степанов