Денег у режима Лукашенко осталось на несколько месяцев, - журналистка

Денег у режима Александра Лукашенко осталось буквально на несколько месяцев, и невозможность содержать репрессивный аппарат на фоне продолжения протестов и вероятных жестких санкций может заставить его бежать из страны.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказала в интервью Укринформу главный редактор белорусского независимого онлайн-медиа "Хартия'97" Наталья Радина.

"Следует понимать, что содержание всей этой шайки омоновцев, карателей - это дорого, а средств на это у страны сейчас нет. По моей информации, денег у Лукашенко осталось буквально на несколько месяцев. Поэтому я верю, что он (Лукашенко - ред.) может сбежать ", - заявила она.

В то же время главред белорусского оппозиционного издания исключает вероятность добровольной передачи власти Александром Лукашенко.

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"Он уже совершил столько преступлений, что просто передать власть, остаться в стране и уйти, условно говоря, на пенсию, поселившись в одной из своих 18-ти резиденций - для него этот вариант уже нереален. Ведь даже если он получит какие-то гарантии от следующего президента Беларуси, то эти гарантии ему никогда не даст белорусский народ, ему не простят преступлений, убийств и пыток. За время его правления в Беларуси были репрессированы сотни тысяч людей ", - отметила Радина.

По мнению журналистки, для сокращения срока пребывания Лукашенко у власти, кроме сопротивления изнутри, "особенно важны мощные внешние воздействия" - "жесткие экономические санкции, которые нужно немедленно вводить против диктатуры".

Что касается стратегии Лукашенко по сохранению власти, то, отметила Радина, "он просто хочет всех закатать в асфальт".

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"Но ничего не получается. Эти жесткие, фактически карательные акции против мирного населения ничего, кроме озлобления и ненависти, у людей не вызывают. Ни в какие изменения в Беларуси при Лукашенко я не верю, как не верит, по моему убеждению, и большинство белорусов. А все его заверения относительно конституционной реформы - это пустая болтовня. Лукашенко просто врет. Верить ему нельзя абсолютно ни в чем ", - утверждает она.

Главный редактор оппозиционного медиа также отмечает, что особенно важно сейчас поддержать белорусский народ, который восстал против режима, и это, в частности, сделает невозможным приход к власти в РБ откровенно пророссийских политиков в результате возможной договоренности Лукашенко и Путина.

"Иначе могут быть действительно какие-то мутные схемы, когда Лукашенко договорится с Путиным, проведет какую-то конституционную реформу, назначит ставленника Кремля, они создадут фейковую оппозицию и заведут ее в парламент - и будет у нас некое продолжение режима Лукашенко, но с другой фамилией", - заявила она.

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По словам Радиной, важно также добиваться освобождения политических заключенных, "поскольку в тюрьмах находятся реальные лидеры оппозиции, в том числе проевропейские политики, которые всю жизнь отстаивали национальные интересы Беларуси".

"Если мы освободим этих людей и добьемся отставки Лукашенко, то они смогут создать коалиционное правительство, которое и назначит проведение новых парламентских и президентских выборов", - заявила она.

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